Bahçeli'den yeni yasama yılı mesajı: Çok sayıda adım ve kararımız olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Dava ve siyaset mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. ​Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yönelik çözüm önerilerimiz vardır. Her zaman da milletimizin emrine ve hizmetine bilaistisna amanedir

TBMM'nin yeni yasama yılında Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye sağlayacağımız ve kazandıracağımız pek çok yasal düzenleme, insanımızı huzur, refah ve esenliğe kavuşturacak pek çok sayıda adım ve kararımız olacaktır.

Önümüzü kesmek isteyenleri hayalleri ile başbaşa bırakacağız.

"Nerede mazlum varsa elinden tutacağız"

Nerede mazlum varsa elinden tutacağız, yanında duracağız. Hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramayacaktır. Nerde bir hain çıkışsa karşı cephede yerimizi alacağız.

Bizler Türkiye sevdalısıyız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Ortak inanç ve şuurla kutlu ülküler doğrultusunda kenetlenmiş iman neferleriyiz

Dünya köklü zihniyet değişikliklerini tetikleyen güçlü sarsıntıların tesiri altındadır.

2020'de küresel ölçekte şiddetin maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmış.

S-400 açıklaması

S-400 konusundaki tutumumuz tavizsizdir. Türkiye neyi nasıl alacağının hesabını sadece millete verir. ABD bize 'S-400 almayın' derken PKK'ya silah vermeyi hak görüyor."

ABD'deki ülkü ocakları tasarısı

Milliyetçi ülkücü hareket alçakça hedefe alınmıştır. Bu kadar mı korkuyorlar ülkücü hareketten? Dünyaya bir kez daha gelsem, ülkü ocaklarına gider, bir kez daha ülkü ocaklarının ferdi olurdum. Ey ABD Temsilciler Meclisi, ne biliyorsanız onu yapın. Ülkü ocaklarında şehit, gazi çıkar ama terörist çıkmaz! İlla terörist arıyorlarsa Pensilvanya'ya baksınlar."

Kürt sorunu tartışması

Sözde Kürt sorununu tartışmak, milleti tartışmak demektir. HDP meşru organ değil, terörizmin gayrimeşru oluşumudur. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Türk milleti birdir, kardeştir.

Terörün faturası

Terörün Türkiye'ye toplam faturası 2 trilyon 256 milyar dolar. Kılıçdaroğlu bu yakıcı gerçekleri ne zaman fark edecek.

Fahiş fiyatlar

Çarşı pazardaki fiyat artışına sızlanan kardeşime bir şey demiyorum. Fahiş fiyatlara karşı fırsatçıların üzerine gidiliyor.