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Bahçeli'den Trump'a çok sert Mazlum Kobani cevabı

ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Koban'ye ilişkin sözlerine yönelik açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, ""Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:06
Bahçeli'den Trump'a çok sert Mazlum Kobani cevabı

MHP Genel Başkanı Bahçelii, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bayheli, "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Trump'a Mazlum Kobani cevabı

ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü YPG’nin sözde sorumlusu Mazlum Kobani’ye yönelik açıklamalarına değinen Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir." dedi.

Bahçeli, "17 Ekim'de ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya’yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:06
  1. Devlet Bahçeli
  2. Mazlum Kobani
  3. ABD
  4. Trump

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer2 sa önce
    Metin denen şahıs evet biz ciddiye alıyoruz.
  • AliçoAliço3 sa önce
    Siz anca sert açıklama yapın, başka birşey bilmezsiniz...Halkın açlığından, sefaletinden, verdiğiniz EYT sözünü beceremediğinizden bahsetsenize biraz...
  • Metin Metin 4 sa önce
    Bu zatı ciddiye alan var mı acaba. Ben buna gülüp geçiyorum. 
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Türkiyenin beka sorunu bittimi. Eğer seçimlerde ülkemizin beka sorunundan bahsederlerse bu söylediklerinin doğru olmadığı ortaya çıkar.
  • Mustafa-AliMustafa-Ali4 sa önce
    bazi vatandaslar Sayin bahcelinin muhalefet olmadigini anlayacak Kadar beyine sahip degiller galiba
  • EkerEker5 sa önce
    Allah gercek müslümanlara yardim etsin MüslümanMüslümanin Kanin dökülmesine sebeb olanlarin cezasini versin
  • osmanlı torunuosmanlı torunu6 sa önce
    bütün muhalefet sayın bahçeli gibi devletinin yanında olsa altıyüz yıl değil bin yıl dünyaya hükmederiz ama nerde
  • DermanDerman6 sa önce
    Sayin bahceliye buyuk gecmis olsun,Allahin saglik sihat afiyet ve uzun omur versin ,sayin bahceli dogru tesbit bir sut ,de su katkintisi varmi diyedeneme yaparlar bir bal sahtemi butun gidalarda et urunlerinde vatandasin sagligi ile oynayanlar haram paraya tenezul edenler,iste burda baris pinarinakarsi cikanlar bir imtihandan gecse boyle ogrenilmezdi bu igne gibi batdikca civakladilar.

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