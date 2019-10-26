Bahçeli'den Trump'a çok sert Mazlum Kobani cevabı
ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Koban'ye ilişkin sözlerine yönelik açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, ""Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir." dedi.26 Ekim 2019 Cumartesi 13:06
MHP Genel Başkanı Bahçelii, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bayheli, "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir." ifadelerini kullandı.
Trump'a Mazlum Kobani cevabı
ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü YPG’nin sözde sorumlusu Mazlum Kobani’ye yönelik açıklamalarına değinen Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir." dedi.
Bahçeli, "17 Ekim'de ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya’yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir." şeklinde konuştu.
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