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Gündem Bahçeli'den son dakika açıklamalar
Gündem

Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-06-28 08:16:00 - 2023-06-28 08:20:10
Bahçeli'den son dakika açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, "Siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Seçimler bitmiş, tartışmalar son bulmuştur" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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Millet olarak böyle günlerde milli şuuru geliştirmek, dayanışma içerisinde olmak için önemli bir fırsattır. 2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler de yaşanmıştır. Bunların başında 6 Şubat tarihinde 100 yılın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan 50 bini aşkın vatan evladının şehit olduğu acılı günlerden geliyoruz. 2 önemli olay da yaşanmıştır. 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri. 28 Mayıs'ta yaşanmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Seçimler bitmiş, tartışmalar son bulmuştur.

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