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Siyaset Bahçeli'den önemli mesajlar: Devletimizi güçsüz gösterenlere dikkat edilsin
Siyaset

Bahçeli'den önemli mesajlar: Devletimizi güçsüz gösterenlere dikkat edilsin

Orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiştir. Yeter ki, devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 14:37:00 -
Bahçeli'den önemli mesajlar: Devletimizi güçsüz gösterenlere dikkat edilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter adresinden paylaştığı mesajda "Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin. Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangınlarıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunanlara şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim." dedi.

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