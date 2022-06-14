Bahçeli'den DBP'li vekile çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Ankara ve İstanbul'un tarihine pranga vuran alt yapı eksikleri, afetler karşısında beliren organizasyon yetersizlikleri bugünkü tablonun yegane müsebbipleridir. Hükümet İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin eksiklerini doldurmuş ve yağışların getirdiklerine müdahale etmiştir. Makamlar gizli siyasi hedefler peşine koşma yeri değildir, millete hizmet etme yeridir. Aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Van'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çok büyük bir alanda hissedilmiştir. Vanlı kardeşlerimize çok geçmiş olsun diyorum.

Ayrıca İtalya'nın Lucca kentinde, Eczacıbaşı'nda görev yapan 4 vatandaşımızın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Ailelerine ve Eczacıbaşı Holding'e başsağlığı diliyorum.

11 Haziran 2022 tarihinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada askerlerimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız tarifsizdir.

PKK'lı teröristlerin 3 çıkış yolu vardır

Terörle mücadele kıran kırana devam edecektir. Zira ikinci bir seçeneğimiz hiçbir zaman görülemeyecektir. Türkiye'ye ihanet eden PKK'lı teröristlerin 3 çıkış yolu vardır. Birincisi terör olaylarına son vermeleridir, ikincisi teslim olmalarıdır, üçüncü olarak da Türk adaletinin vereceği cezaları çekmeleridir.

ABD dost mudur düşman mı?

PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. Türkiye ile kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları onlardır. Terörle mücadele Türkiye'yi çıkmaza sürüklemek isteyenlere karşıdır. Teröristler kukladır, kuklacılar ise kapkara odaklardır. Türkiye'nin haklı sınır ötesi operasyonu an meselesiyken Kamışlı'da ABD askerleri ile YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması kimin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? Mehmetlerimize silah sıkanlara destek vermek, kol kanat germek insanlık onuru ile nasıl bağdaşacaktır. ABD pozisyonunu netleştirmek zorundadır. Bu iki ülke dost mudur? Potansiyel bir düşmansa onu da öğrenelim ve nasıl muamele göreceklerini gösterelim.

Türkiye göstereceği yüksek irade ile kimseye eyvallah etmeyeceğini göstermiştir. Alayına birden göstermeye de devam edecektir.

Türk milleti dostun da düşmanın da mert olmasını bekler çünkü Türk milleti merttir. Mertliğin sadakasını verse tüm cihana yetecektir.

DBP'li vekile sert tepki

Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bunların TBMM'de görev yapması da zuldür, mahşeri vicdanda darbedir. Hem devletimizden maaş alacaklar, hem de devlete ve millete iftiralar atıp güvenlik görevlilerimize saldırıda bulunacaklar. Böyle bir şerefsize dünyanın hangi ülkesi ruhsat verecektir. Kadıköy'e polise el kaldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz. Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır. Teröristlerin namlusundan çıkan kurşun neyse sözde milletvekillerinin attıkları yumruklar da aynıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın, karşısında mısın söyle de duyalım.