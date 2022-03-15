Bahçeli'den o isme çok sert tepki: Tedavi altına alınmalı

Rusya-Ukrayna savaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayan solak gazeteci Ayşenur Arslan'a tepkiler sürüyor.

Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.

"Vatandaşlığını bile hak etmediğini açık açık ifade etmek mecburiyetiyim"

Arslan'a tepki gösteren isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "Rusya- Ukrayna savaşını Türkiye’nin İHA satmak için çıkardığını iddia eden sözde bir gazetecinin de bu kiniyle, bu husumetiyle, bu nefretiyle Türk vatandaşlığını bile hak etmediğini açık açık ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu tipler ya hastadır, dolayısıyla tedavi altına alınmalıdır; ya da vatan hainidir, gereği derhal yapılmalıdır."