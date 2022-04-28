Bahçeli'den Garo Paylan çıkışı! 'Tavsiyem Amerika'ya gitmesidir'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'ye skandal bir teklif sunarak sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesini istedi.

'İhanetin arkası ve önü yok'

Katıldığı iftar programında gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Paylan'ın sözleri de soruldu.

"Bunun arkası, önü yok. İhanetin arkası ve önü yok." diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, şöyle devam etti:

Ya kendisi "TBMM benim Meclisim değildir" diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa, Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım. Kendisine tavsiyem Amerika’ya gitmesidir.