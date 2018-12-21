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Bahçeli'den CHP'li isme: Yerine otur

TBMM'de CHP'li Abdülatif Şener'in kendi kendini övdüğü konuşmayı yorumlayan Devlet Bahçeli, "MHP'li olsaydı 'Yerine oturmasını söylerdim" dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 18:44
Bahçeli'den CHP'li isme: Yerine otur

CHP'li Abdülatif Şener'in TBMM'de kendi kendini övdüğü konuşmasını değerlendiren MHP Lideri Devlet Bahçeli "MHP'li olsaydı 'Yerine otur' derdim açıklamasını yaptı.

Meclis Genel Kurulu'nda bütçenin tümü üzerine son konuşmalar yapıldığı sırada söz alan CHP'li Abdüllatif Şener, AK Parti'de siyaset yaptığı dönemden övgüyle söz etti. Meclis'te söz alan Şener, 2008'e kadar AK Parti'de olduğu dönemde ekonominin patronu olduğunu ve başarıların kendisine ait olduğunu iddia etti. Abdüllatif Şener, AK Partililere "Ben olmasaydım siz burada olmazdınız, bana minnet borçlusunuz" dedi.

Bahçeli sert çıktı

Abdülatif Şener'in TBMM'de kendi kendini övdüğü konuşmasını değerlendiren MHP Lideri Devlet Bahçeli"MHP'li olsaydı 'Yerine otur' derdim" açıklamasını yaptı.

"Simit benim sayemde 1 lira oldu"

Abdüllatif Şener, TBMM'de yaptığı konuşmada AK Partililere dönerek, "Ben olmasaydım siz burada olmazdınız, bana minnet borçlusunuz" dedi. Şener konuşmasında, "Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim: Dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simitin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:01
  1. Devlet Bahçeli
  2. Abdüllatif Şener chp

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