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Bahçeli Yenikapı'dan seslendi! "İstanbul, Müslüman Türk Milletinin namusudur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Mitingi'nde halka seslendi. Bahçeli, "İstanbul, Müslüman Türk Milletinin namusudur" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 15:24
Bahçeli Yenikapı'dan seslendi! "İstanbul, Müslüman Türk Milletinin namusudur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliİstanbul Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Mitingi'nde halka seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Gecesi sümbül kokan İstanbul bugün muhteşemsin tarih yazıyorsun. Bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyorsunuz. Milli coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz.İstanbul'da yaşayan her insanımıza; Yenikapı'yı dolduran her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. İstanbul sıradan bir şehir değildir. Kudüs'ün kardeşi, Kerkük'ün kaderidir. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir.

İstanbul Cumhur'un irfanıdır. İstanbul Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. Bu siper düşerse Türkiye'miz gider. Bu siper zillete teslim edilirse nice miras ve emanetler kararır, körelir.

"Şu anda Boğaz'ın batı yakasındayız. Gelin de görelim

Zalimler boş durmuyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar.  Yeni Zelanda'yı kana bulayan vandallar alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı.Şu anda Boğaz'ın batı yakasındayız. İşte buradayız. Yenikapı'dayız. Ey katiller gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi aynen sizi de yerin dibine indirelim. Vatanımıza yan gözle bakanın gözünü oyarız. Konstantinapol da yok Kürdistan da.  Milli bekayı duyunca yüzü asılanlar tehlikeleri görmezden gelen yabancı uzantılarıdır.

15 Temmuz'da zulüm ve zulmet dolu bir gece yaşamıştık. Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız, böldürmeyeceğiz. Tek nefes olarak Türkiye'nin gücünü dosta ve düşmana göstereceğiz. Hevesiniz boşuna, çabanız beyhudedir. İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır.

O ruh ölmedi. Bugün burada Yenikapı'da yaşıyor.  Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu.  Belirsizlerin koyu sisi dağıtıldı. 7 Ağustos'taki mitingde imrenilecek ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye düşmanlarına karşı sağlam bir duvar ördü. Cumhur İttifakı olarak ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik, beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik.

Terör örgütlerine, döviz çetelerine karşı el ele verdik, güç birliği yaptık. Konu vatansa nefsimize tutsak olamazdık. Kenetlendik, kucaklaştık. Tehdit ve tehlikeleri gördük. Bir olduk. Cumhur İttifakı seçimlerden başarı ile çıktı.

31 Mart İstanbul için kader seçimidir. İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, FETÖ'ye müsamaha yoktur.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:24
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli

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