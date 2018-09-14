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Bahçeli: Ülkenin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmasa gerek

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alaattin Çakıcı'ya sağlık raporu veren hekimlerin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

14 Eylül 2018 Cuma 18:29
Bahçeli: Ülkenin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmasa gerek

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır hükümlü olarak cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, Keskin Cezaevi'nden önce rahatsızlıgı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledilmiş ardından Sincan Cezaevi'ne getirilmiştir.

Bu süre içinde önce Kırıkkale Başsavcısı görevden el çektirilmiş, bugün ise basından öğrendiğim kadarıyla altısı uzman doktor olmak üzere 21 hekim gözaltına alınmıştır. Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu Sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerektir.

Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular, Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi."

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:29
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