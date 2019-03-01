Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır."
IHAAW173015-SIY/01-03-2019- Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.01 Mart 2019 Cuma 17:37
IHAAW173015-SIY/01-03-2019- Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır."01.03.2019 17:30:15TSINNNN
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