Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır." IHAAW173015-SIY/01-03-2019- Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.

IHAAW173015-SIY/01-03-2019- Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır."01.03.2019 17:30:15TSINNNN

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