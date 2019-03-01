Bahçeli, "31 Mart’ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır" dedi. IHAAW173746-SIY/01-03-2019- Bahçeli, "31 Mart’ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır" dedi.

IHAAW173746-SIY/01-03-2019- Bahçeli, "31 Mart’ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır" dedi.01.03.2019 17:37:46TSINNNN

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