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Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler nelerdir?

Bahar aylarında görülen yorgunluk ve stresi beslenme alışkanlığınızı değiştirerek atlatabilirsiniz. İşte sizler için araştırdığımız bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler ve ayrıntıları...

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:58
Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler nelerdir?

Bahar yorgunluğu, mevsim geçişlerine uyum sağlayamayan, zayıf bünyeye sahip kişilerde görülür. Genellikle bu durum bireylerde; stres ve uykusuzluk gibi sorunlara neden olur. Uzmanlara göre, bahar yorgunluğunu atmaya yardımcı olacak birtakım besinler vardır.

İşte bahar yorgunluğuna iyi gelen o besinler;

- İlkbahar ayı ile özdeşleşen meyvelerden biri olan çağla, kalp hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda kötü huylu kolesterol seviyesinin de düşmesine yardımcı olur.

- Bir diğer bahar meyvesi olan çilek, içerdiği A, B, C ve K vitaminleri sayesinde vücudun direncini artırır. Diş etlerini, sinir sistemini ve kemik yapısını güçlendirir. Bu özellikleri sayesinde çilek, bahar yorgunluğunu atmada en etkili meyvelerden biridir.

- Kış aylarından bahar aylarına geçiş sırasında yaşanan problemlerden biri de vücudun direncinin düşmesidir. Vücut direncinin güçlenmesi için uzmanlar, en faydalı yolun karanfil suyu karışımı olduğunu söylemektedir. Bu karışım; bir litrelik su şişesinin içine karanfil, nane yaprakları, limon dilimleri ve elma kabuğu eklenerek hazırlanır.

- Baharın vazgeçilmez meyvelerinden biri diğeri ise eriktir. Erik, vücutta oluşan harareti azaltır. Aynı zamanda demir eksikliğini giderirken, kadınlarda östrojen hormonunu dengeler.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 23:58
  1. bahar
  2. yorgunluk
  3. besinler

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