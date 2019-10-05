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Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Diyarbakır annelerine destek ziyareti: Sanatçıların duyarsız olmaları kabul edilemez

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 22:32
Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Diyarbakır annelerine destek ziyareti: Sanatçıların duyarsız olmaları kabul edilemez

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini oynayan oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Yenişehirlioğlu, çocukları kaçırılan ailelerle sohbet ederek, onlara desteğini iletti.

"Topluluk oluşturunca daha görünür oldular"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yenişehirlioğlu, çocukların dağa kaçırılmasının herkesi ilgilendiren ve üzen bir yara olduğunu söyledi.

Annelerin bireysel olarak uzun süredir çocuklarının peşinde olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki annelere, babalara, ailelere destek vermemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Vicdan sahibi birinin, annelerin çığlığına sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Haklı bir gerekçeleri, davaları var. Çünkü evlatlarını arıyorlar. Binbir güçlükle yetiştirdikleri, vatan için büyüttükleri evlatlarının ellerinden çalınmasının derdindeler. Uzun zamandır evlatlarını arıyorlar. İlk kez bir araya gelme durumu olduğu için sanki bugün arıyorlarmış gibi algılanıyor. Oysa ki ferdi olarak uzun zamandır evlatlarının peşindeler. Ama dertlerini kimseye duyuramıyorlar. Bir araya gelince, topluluk oluşturunca daha görünür oldular."

"Aydınların ve sanatçıların buna duyarsız olmaları kabul edilebilir bir şey değil"

Annelerle sohbetinde onlara desteğini ilettiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki aydınların ve sanatçıların buna seyirci kalmaları, kayıtsız ve duyarsız olmaları kabul edilebilir bir şey değil. Baba, torun sahibi bir dede olarak annelerin sesine, çığlığına duyarsız kalmamız mümkün değil. Gelişimin başka hiçbir sebebi yok. Bir hukukçu, aktör, yazar ve ülkenin bir evladı olarak bu yaraya benim sessiz kalmam zaten mümkün değildi. Geliş sebebim sadece psikolojik destek vermek, onların yanında olmak. Gönlümüzde olduklarını söylemek ve bir an önce evlatlarını kavuşmaları açısından dua etmek ve onların acısını paylaşmak."

 

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:32
  1. Aydın
  2. Bahadır Yenişehirlioğlu
  3. HDP
  4. Diyarbakır anneleri
  5. Payitaht Abdülhamid
  6. Tahsin Paşa
  7. HDP İl Başkanlığı binası

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  • DermanDerman20 dk önce
    Sayin,bahadir yenisehirlioglu ilginize yurekden tesekurler,biz bilirizki herkes birsey olabilir fakat ,herkes sanatci olamaz.duyarsiz sanatci manzara cok aci teror ulkemde bir sanci mademki sanatcilar ornek,diyarbakirli anbelerin yaninda gorunmek buda bize yeter buda bir emek bize dusen onlarin yaninda yanliz olmadiklarini desteklemek.

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