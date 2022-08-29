Bahadır Yenişehirlioğlu'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

24 TV’nin sevilen programı “Arafta Sorular”a bu hafta konuk olarak oyuncu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu katıldı.

Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Yenişehirlioğlu, mahalle baskısı gördüğünü söyledi.

Aydın bir kişilik olarak muhafazakarları eleştirdiğini açıkça belirten Yenişehirlioğlu, sanata yeteri kadar önem verilmediğini dile getirdi.

“Ben kimseden beslenmiyorum”

Siyasi bir kimliği olmadığının özellikle altını çizen Yenişehirlioğlu, “Koca bir imparatorluğun geçmişinden geliyoruz. Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır konumlanmamızın bir sebebi var. Bizim geleneklerimiz, kültürümüz, bizi var eden payandalarımız var bu coğrafyada. Aileyi koruduğumuz için devletler olarak ayakta kaldık. Küresel oyun kurucularının sermayelerini daha da artırmak için insanları birer prototip gibi cinsiyetsizleştirerek kendi kültürlerinden olmadık yerlere savurmasına ben bir aydın olarak ‘aman canım bana ne?’ mi diyeceğim. Ben siyasi kimliği olan bir adam değilim. Ben kimseden beslenmiyorum. Alnımın teriyle rızkımı çıkarıyorum. Ama ben bu coğrafyada yetişmiş bir adam olarak burada sesimi yükseltmiyorsam nerede yükselteceğim?” dedi.

“Ciddi manada mahalle baskısı var”

“Mahalle baskısı yaşıyorum, Türkiye'nin asli evlatlarına, bu Anadolu coğrafyasının evlatlarına ciddi manada mahalle baskısı var.” diyen Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

“Bana dizilerde rol vermiyorlar, vermesinler. Benim kitaplarımı okutmazlarmış, okutmasınlar. Beni okuyanlar zaten okuyor. Allah’a çok şükür, uluslararası bir yazarım. Kitaplarım başka dillere çevriliyor. Ses çıkarmayıp sineye mi çekeceğim? Yok ya. Tabii ki sesimi yükselteceğim.”

Muhafazakar kesime eleştiri

Esra Elönü'nün “Kültürel iktidar konusundaki zafiyetlerimiz üzerinden bir öz eleştiri yapıyoruz ya kendimize, burada haklı mıyız? İç sesimizi ya da toplumun sesini dışarıya verebilecek bir hoparlör şahsiyetimiz yok. Katılıyor musunuz buna?” sorusu üzerine de bir değerlendirme yapan Yenişehirlioğlu, muhafazakar kesimi eleştirdi.

“İlmi bina, apartman yapma derdinde”

Yenişehirlioğlu, “Muhafazakar kesimi ciddi manada eleştiriyorum. Sebebi, sanatın gücünü sanatın parametrelerini kavramış değiller. Sanata yatırım yapmanın ne demek olduğunun hala farkına varmış değiller. Sanat nükleer silahlardan daha etkilidir. Bir toplumu değiştirip, dönüştürmenin yolu sanattan geçer. Küresel sermayeyi elinde tutanlar bunu çok ciddi manada uyguluyorlar. Muhafazakar kesim daha ilmi bina, apartman yapma derdinde. İnşaat yapma, müteahhit olma derdinde. Sanata niye yatırım yapmaz bu cenah?” diye konuştu.

Elönü: Genellemeyelim

Bu sırada araya giren Elönü, “Çok genellemeyelim.” deyince Yenişehirlioğlu, “İyilerini tenzih ederim. Sanat panzehirdir aslında. Sanat bizi iyileştirir, çerimizi çöpümüzü ayıklar, genel kimyamızı tekrar ortaya çıkarır. Bu coğrafyanın entelektüel sanatçılara ihtiyacı var, sinemacılara ihtiyaç var. İyilerimiz var, donanımlarımız var, çok güzel sanat adamlarımız var.” diyerek konuşmasını noktaladı.