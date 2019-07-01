Bağlar Belediyespor kongreye gidiyor Yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Diyarbakır’ı temsil edecek olan Bağlar Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı aldı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Diyarbakır’ı temsil edecek olan Bağlar Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı aldı.

Yeni dönemde futbolun yanı sıra salon sporları başta olmak üzere bir çok branşta faaliyet göstermeyi planlayan Bağlar Belediyespor’un kongresi 5 Temmuz’da yapılacak. Kongrede kulübün yeni başkanı, yeni yönetimi, yeni dönemdeki faaliyet alanları ve bütçesinin belli olacağı ifade edildi.

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