Bağlanmama nedeni bunlar olabilir! EYT maaşınız hala yatmadı ise...

EYT’ye başvurdunuz ama aylığınız hala bağlanmadıysa bir sorun olabilir. Maaşım birikiyor, toplu alacağım diye düşünmeyin, iletişime geçin ve yazılı cevap isteyin. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, yaptığı açıklamada; emekli aylığı bağlanmayanların nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:

Prim borcunuz olabilir

“BAĞ-KUR prim borcunuz çıkmış olabilir. Asgari ücretin iki katından fazla değilse aylığınızı bağlamaları gerekir. Borcunuz aylığınızdan kesilir. Borcunuz, asgari ücretin iki katından fazla ise emekliliğiniz reddolur ve süreç başa sarar.

Çakışmalı hizmet

Bu konuda çok problem yaşanıyor. Bir yıl 360 günü, bir ay 30 günü geçemez. Genel toplamda 360’ı görseniz bile, örneğin ocak ayınız 30 gün, şubat ayınız 30 artı 10 gün başka yerde gösterildiniz ve 40 gün olarak yattıysa, o 10 günü düşmek zorundasınız. Bunu her ay, her yıl için yapmanız gerekiyor. 1 gün eksik olsa bile emekliliğiniz reddolur. Mutlaka hizmet dökümü taraması yapın.

Borçlanmaların işlenmemesi

Askerlik ya da doğum borçlanması için ödemeleri yapmış ama dekontları kuruma ibraz etmemiş oluyorsunuz. Para havuzda kalıyor ve sisteme tanımlanmıyor. Bunun için düzeltme dilekçesi verirsiniz ve maaşınız başvurduğunuz tarihten itibaren devam eder.

Kendi şirketinde sigortalı görünenler

Çıkan yeni genelgeye göre, kendi şirketinde çalışanların primleri iptaldir, 4B’ye aktarılmak zorundadır. Bu ne demek? Emekliliğinizi SGK’dan beklerken BAĞ-KUR emekliliğine dönecektir. Prim gününüz fazlalaşacaktır. Örneğin, 5 bin prim günüyle başvurduysanız BAĞ-KUR 9 bin gün istiyor. Bu durumda emekliliğiniz red olacaktır. Burada mahsup işlemlerinin yapılması, işveren paylarının aktarılması gerekiyor.”

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