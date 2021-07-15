Bağkur emeklisi zamlı maaşlarını bayram ikramiyesini ne zaman alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceğine ilişkin tarihi açıkladı. Peki Bağkur temmuz zammı ne zaman yatacak? Bağkur Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar.

Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olanlara 15 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Peki Bağkur temmuz zammı ne zaman yatacak? Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bağkur Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Vedat Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi. Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.