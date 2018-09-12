Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek sizin elinizde!

Başta grip olmak üzere faranjit ve soğuk algınlığı gibi mevsim geçişlerinde artan ve kolayca bulaşan hastalıklardan korunmanın yolu, immün sisteminin güçlü olmasından geçiyor.

İç hastalıkları Uzmanı Dr. Alev Özsarı, kuvvetlendirmek için bazı tavsiyelerde bulundu.

DOĞRU BESLENMEK

Tam tahıllı ürünler, karbonhidrat, protein ve yağı dengeli tüketin. Sigara ve şekerden uzak durun. Antioksidan alın. Antioksidanlar hücreye zarar veren maddeleri, serbest radikalleri yakalar ve yok eder. Soğan, sarımsak, ıspanak, dereotu, maydanoz, turunçgiller, domates, brokoli antioksidan açısından zengindir. Taze ve mevsiminde sebze meyve yiyin.

YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN

Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar önemlidir. İyi bir uykunun başlıca ölçüsünün kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz bir uyku verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.

AÇIK HAVADA YÜRÜYÜN

Yoğun trafik ve egzoz dumanından kurtulun ve yeşil alanlara yürüyüş yapın. Özellikle açık ve temiz havada zaman geçirilmesi sağlam bir vücut ve güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça yardımcıdır.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Bilgisayar başında ve hareketsiz çok zaman geçirmeyin

İLAÇLARA DİKKAT!

Gereksiz ilaç kullanımından, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Hastalıktan korunmada ve engellemede egzersizin çok büyük bir önemi var. Düzenli egzersiz bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, virüslerle ve bakterilerle savaşmayı sağlıyor.

Dinlenmek için kendinize zaman tanıyın.

STRESİ YÖNETMEYE ÇALIŞIN

Vücut stresi yok edebilmek için maddeler üretir ve dengesini şaşırır ve immün sistemde çöküş meydana gelir. Bu nedenle stres dönemlerinde hepimiz daha sık hasta oluruz. Mesela uçuk çıkar.

SEVDİKLERİNİZE ZAMAN AYIRIN

Sevdiklerimizle bol vakit geçirin, güçlü sosyal bağlar kurun

POZİTİF OLUN

Olumlu olmak insanı bedenen ve duygusal olarak rahatlatır.