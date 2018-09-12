Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek sizin elinizde!
Doğru beslenmemek, kalitesiz uyku, hareketsiz yaşam, stres bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için İç hastalıkları Uzmanı Dr. Alev Özsarı, izlenilmesi gereken adımları anlattı.12 Eylül 2018 Çarşamba 23:21
Başta grip olmak üzere faranjit ve soğuk algınlığı gibi mevsim geçişlerinde artan ve kolayca bulaşan hastalıklardan korunmanın yolu, immün sisteminin güçlü olmasından geçiyor.
İç hastalıkları Uzmanı Dr. Alev Özsarı, kuvvetlendirmek için bazı tavsiyelerde bulundu.
DOĞRU BESLENMEK
Tam tahıllı ürünler, karbonhidrat, protein ve yağı dengeli tüketin. Sigara ve şekerden uzak durun. Antioksidan alın. Antioksidanlar hücreye zarar veren maddeleri, serbest radikalleri yakalar ve yok eder. Soğan, sarımsak, ıspanak, dereotu, maydanoz, turunçgiller, domates, brokoli antioksidan açısından zengindir. Taze ve mevsiminde sebze meyve yiyin.
YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN
Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar önemlidir. İyi bir uykunun başlıca ölçüsünün kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz bir uyku verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.
AÇIK HAVADA YÜRÜYÜN
Yoğun trafik ve egzoz dumanından kurtulun ve yeşil alanlara yürüyüş yapın. Özellikle açık ve temiz havada zaman geçirilmesi sağlam bir vücut ve güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça yardımcıdır.
HAREKETSİZ KALMAYIN
Bilgisayar başında ve hareketsiz çok zaman geçirmeyin
İLAÇLARA DİKKAT!
Gereksiz ilaç kullanımından, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Hastalıktan korunmada ve engellemede egzersizin çok büyük bir önemi var. Düzenli egzersiz bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, virüslerle ve bakterilerle savaşmayı sağlıyor.
Dinlenmek için kendinize zaman tanıyın.
STRESİ YÖNETMEYE ÇALIŞIN
Vücut stresi yok edebilmek için maddeler üretir ve dengesini şaşırır ve immün sistemde çöküş meydana gelir. Bu nedenle stres dönemlerinde hepimiz daha sık hasta oluruz. Mesela uçuk çıkar.
SEVDİKLERİNİZE ZAMAN AYIRIN
Sevdiklerimizle bol vakit geçirin, güçlü sosyal bağlar kurun
POZİTİF OLUN
Olumlu olmak insanı bedenen ve duygusal olarak rahatlatır.
YORUM YAZ