Bağışıklık sistemini güçlendirmek için...



Bağışıklık sistemimiz yazın güçlü oluyor. Kışın güçsüz bağışıklık sistemini takviye etmik için hiç değilse bir diş sarımsak çiğnenmesi tavsiye ediliyor.

Sarımsağı daha geniş bir şekilde yazmadan önce, yaklaşan kış günleri için birkaç uyarı daha yapalım:

Sızlanan arkadaş

İnanılması güç ama sağlıklı kalabilmek için arkadaşlıkların dahi gözden geçirilmesi gerekiyor. Sürekli sızlanan hastalıklarından şikâyet eden bir arkadaşınız varsa ondan uzaklaşmalısınız. Çünki deniliyor, kışın sağlıklı kalınabilinmesi için “pozitif düşünceli yani iyimser, mutlu, huzurlu olmak” çok önemli..

Kışın güneşin her gülümsemesi değerlendirilmeli. Güneşli havalarda yürümek, neş’eli dostlarla veya aile fertleriyle birlikte olmak D vitamini almak demek. D vitamini bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmazların başında geliyor.

Atıştırmayı bırak

Atıştırarak beslenmekten mutlaka uzak durmalısınız. Düzenli ve kaliteli beslenmelisiniz.

Eskiden olsa size vitamin ilaçları alın derdik. Fakat bunların bir işe yaramadığı, göstermelik şeyler oldukları anlaşıldı artık. Vitaminleri doğal kaynaklarından almaya özen gösterin. Hangi meyve ve sebzede hangi vitaminlerin bulunduğunu öğrenip, beslenmenize vitamin takviyesi yapabilirsiniz.

Gelelim sarımsağa

Günde bir diş sarımsak çiğineyin. Soğan ve sarımsak başka hiçbir kök yumrusu gibi olmadığı kadar faydalı ve hayatî.. Ağız kokunuzu, maydonoz çiğneyerek giderebilirsiniz. Hiç değilse spor veya yürüyüş yaparken sarımsağı çiğneyin arkasından maydonozla etkisini gidermek için zamanınız olur.



Başta da belirttiğimiz gibi “sağlıklı düşün, pozitif kal!” Sürekli hasta olduğundan sızlanan arkadaşınızdan uzaklaşın. İnsanın özellikle kış boyunca mutlu, sağlıklı ve fiziksel olarak güçlü ve huzurlu hissetmesi bağışıklık sistemi açısından çok önemli..

Şekeri mutlaka azalt

Çünkü araştırmalar, şekerin bağışıklık sistemi yanıtını yüzde 50 oranında düşürdüğünü gösteriyor. Şeker, vücudun grip ya da soğukalgınlığı ile savaşmada kullandığı doğal gücünü azaltıyor.

Zehirden temizlen

Sarımsak bütün salgı bezlerini çalıştırmak ve vücudu zehirlerinden temizlemek suretiyle, genç ve dinç olmayı, uzun yaşamayı sağlar.

● Sarımsak esansı akciğerler yoluyla dışarı atılırken bu organları ve bronşları dezenfekte ederek mikropları ortadan kaldırır.

● 3 diş sarımsağı suyla kaynatıp yemeklerde tüketmek öksürüğü ve karın ağrısını gidermekte faydalıdır.

● Terletici etkisi ateş düşürülmesine yardımcı olur.

● İçeriğinde bulunan kimyasal bir madde doğrudan vücudu etkileyerek ağrı hissinin azaltılmasını sağlar.

● Mide ve bağırsak hareketini artırıp hazmı kolaylaştırır.

● Isırık ve arı sokmalarında deriye temas ettirilmesi yararlıdır.

● Son yapılan araştırmalara göre doğum esnasında oluşan yüksek tansiyon sorunlarını en aza indirgemede etkilidir.

● Kardiyovasküler sistemi güçlendirir.

● Serum kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürür.

● Tansiyon ve kan şekerini dengeler.

● Kanser savaşçısı olan bir bitkidir.

Sarımsağı sütte pişir koku sorunu olmasın!

● Sarımsağın kokusundan kimse hazzetmez. Bu koku yüzünden, hemen hemen tek başına eczane niteliğindeki bu bitkiden faydalanan pek azdır. Halbuki sarmısağı sütte pişirip, koku problemini aşabilirsiniz. Bunu yaparken sarımsak dişinin üzerindeki kabuğunu soymayın, onu yerken kolayca sıyırıp atabilirsiniz.

● Sütte pişmiş sarımsağı cacık yaparken deneyin.. İsterseniz, çiğ bir dişi cacığı koyacağınız kaba sürün. Cacıkta sarımsak lezzeti algılamanız mümkün. Ancak, sadece onunla yetinir, sarımsağın faydalarından mahrum kalırsınız!

● Ellerdeki sarımsak kokusunu çıkarmak için avucunuza biraz tuz alıp, hafifçe nemlendirdikten sonra iyice ovalayın. Sonra sabunla yıkarsanız sarımsak kokusunun çıkmış olduğunu göreceksiniz. Hatta soğan ve balık kokusunun da.