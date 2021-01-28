Bağırsak iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Kalın ve ince bağırsak iltihabına ne iyi gelir?
En çok bilinen sindirim sistemi hastalıkları arasında bulunan bağırsak iltihabı, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olmaya kadar varabilen tehlikeli bir hastalıktır. Bu rahatsızlık kalın-ince bağırsak iltihabı olarak değişebilir. Kalın veya ince bağırsağın görevini yeterince yapamadığı zaman oluşan oluşan bu rahatsızlık kolit hastalığı ismiyle de bilinir. Peki bağırsak iltihabı belirtileri nelerdir? Bağırsak iltihabına ne iyi gelir?
Bağırsak iltihabının oluşmasının sebeplerinden biri de bozuk gıdalarda bulunan mikropların bağırsaklara yapışmasıdır. Bazen de gıda zehirlenmelerinden dolayı oluşan bağırsak iltihabının pek çok farklı nedenleri bulunuyor.
Bağırsak iltihabı belirtileri
- Karın bölgesinde oluşan kramplar
- Ani kilo kaybı
- Ateş, terleme ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar
- Dışkıda kan ve mukus
- Makatta akıntı
- Anemi
- Titreme
- Cilt rahatsızlığı
- Cilt ve göz iltihabı
- Döküntüler
Bağırsak iltihabına iyi gelenler
Bağırsak iltihabı hastalığına ait farklı tedavi yöntemleri bulunuyor. Bu hastalıkla karşı karşıya kalındığında uzman doktora danışmalı ve doktorun önerdiği bir tedavi yöntemi ile tedavi olunmalı. Bol su içmek ise bütün uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir durum. Öte yandan doğal tedavi olarak yoğurt, havuç ve patates gibi bağırsak iltihabına iyi gelen yiyecekler tüketilmeli.