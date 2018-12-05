Bağırsak düğümlenmesi nedir?

Bu bir barsağın başka bir barsak ile teleskop gibi iç içe geçmesidir. Buna bağlı olarak tıkanıklık gelişir. Barsak duvarlarında kısa zamanda ödem gelişir, şişer ve kan dolaşımı yavaşlar, bu da barsak duvarlarına zarar verir. Bir süre sonra barsakta delinmeler olur.

SEBEPLERİ NEDİR?

Sebebi henüz tam bilinmemektedir. Bu hastalık daha önceden invajinasyon geçirmiş kişilerin akrabalarında sıklıkla görülebilir. Ayrıca sıvı kaybetmiş ve kistik fibroz'lu hastalarda, barsak ve batın içi tümör veya kitlesi olanlarda, ishalli çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyon geçiren çocuklarda, kemoterapiyi henüz bitirmiş çocuklarda rastlanmaktadır. Barsak düğümlenmesi, her 1000 çocuktan 1'inde görülür. Yeni doğanda çok nadirdir. Erkek bebeklerde 3 kat daha sık görülür. Daha sık ilkbahar ve sonbaharda görülebilir.

İNVAJİNASYON'UN BELİRTİLERİ

İyi ve sağlıklı bir bebekte, aniden başlayan gelip geçici ağrılar ile başlar.

Ağrı döneminde çok ağlarlar, dizlerini karnına doğru çekerler, çok hırçınlaşırlar.

Ağrı periodlar arasında çok rahat olabilir, bazen de ağlamaktan yorgun düşüp uyuyabilir.

Bu hastalarda kusma görülür, özellikle ağrılar başladıktan hemen sonra.

Genellikle ilk kaka normal olur, ancak sonraki kakaları kanlı olur; müküslü, jölemsi kırmızı kaka görüntüsü vardır.

Bu durumda hemen bir cerrahi uzmanı ile görüşülmelidir.