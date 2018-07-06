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Bağırsak düğümlenmesi nedir?

Bağırsak düğümlenmesinin nedeni tam olarak bilinmese de, genel olarak viral enfeksiyonlar invajinasyona sebep olabilir. Rahatsızlığın ilk belirtisi aniden başlayan şiddetli tarzda karın ağrısıdır.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:16
Bağırsak düğümlenmesi nedir?

Bağırsak düğümlenmesi, bağırsakların birbirinin içerisine girmesidir. Tıpta invajinasyon olarak adlandırılır. Bu rahatsızlık bağırsak içeriğinde bulunanların, bağırsaklar içinde ilerlemesine mani olarak, bağırsak tıkanıklığını meydana getirir. İçeriye çekilen bağırsak bölümünde kan akımı bozulur ve bu bölge canlılığını yitirir. Düğümlenme olan bağırsak çeperindeki dokularda hassasiyet, şişlik ve kan dolaşımında bozukluk oluşur.

Bağırsak dokusunda kanama olursa, bölgede delinme ya da enfeksiyon gelişebilir.  Buna bağlı olarak sıvı kaybı ve şok gelişebilir. Bu durum acil olarak müdahale gerektirir. Çocuklarda özellikle 6-9 aylık bebeklerde sıkça rastlanan bir durumdur. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha çok görülür.

NEDENLERİ

Hastalığın tam olarak neden bilinmese de, genel olarak viral enfeksiyonlar invajinasyona sebep olabilir. Bazı durumlarda da polipler, lenf düğümleri veya kitleler bağırsakların içine girerek düğümlenmeye yol açar. İnvajinasyondan önce üst solunum yolu enfeksiyonu hikayesi geçirilmiş olabilir. Bunun nedeni vücutta bulunan lenf bezlerindeki şişme olabilir. Bağırsakların içi içe geçmesiyle kan dolaşımının bozulması, ödem gelişimi ve şiddetli ağrılara rastlanabilir. Bağırsak hareketleriyle artan ağrılar, kramplara yol açabilir.

BELİRTİLERİ

Rahatsızlığın ilk belirtisi aniden başlayan şiddetli tarzda karın ağrısıdır.

Ağrıya huzursuzluk, kusma ve kanlı ishal eşlik eder. Ağrıların sıklığı, süresi ve şiddeti giderek artar. Kanlı ishal çilek jölesi tarzında olur. Dışkılamada incelme görülür. Bebeklerde bu durum geliştiğinde, karın ağrısından dolayı bebeğin ayaklarını karnına çektiği görülür. Bebek ağrıdan ötürü giderek halsizleşir. Bazı durumlarda karın bölgesinde kitle görülebilir.

TEDAVİ

Öncelikle hastanın genel durumu düzenlenmelidir. Hastada kusma oluyorsa, burundan mideye kadar uzatılan sonda ile mide ve bağırsak içeriğinde bulunanlar boşaltılır. Damar yolu açılarak, buradan hastaya sıvı ve antibiyotik verilir. Baryumlu kolon grafisi hem teşhis, hem de tedavi için kullanılır. Teşhis sırasında iç içe geçmiş olan bağırsaklarda düzelme olabilir. Bazı durumlarda ise kolon grafisi çekmek için, baryum yerine hava verilebilir. Ancak bağırsaklarda delinme bulgusu mevcutsa bunlardan kaçınılmalıdır. Cerrahi yöntem kullanılarak, bağırsakların durumu düzeltilebilir. Dokularda canlılığını yitiren bölümler çıkartılır. Bağırsak hareketleri düzene girene kadar, hastaya beslenmesi için damardan sıvı verilir. Erken başlanacak tedavinin seyri her zaman iyidir. Bağırsak düğümlenmesinin nedenine bağlı olarak tedavi uygulanması yerinde olacaktır.

KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Bağırsak delinmeleri

Sepsis (Kan zehirlenmesi)

Karın içinde apse oluşumu

Ölüm

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:16
  1. Ağrı
  2. bağırsak
  3. bağırsak düğümlenmesi

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