Bağımlılıkla mücadeleye futbolla dikkat çektiler Ortaca’da, madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla turnuva düzenlendi.

Ortaca’da, madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla turnuva düzenlendi.

Madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Ortaca Ahmet Ateş Stadı’nda düzenlenen turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Ortaca Kaymakamlığınca desteklenen proje, gençlerin kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ortaca Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında mahalleler arası futbol turnuvasına katılım yüksek oldu.

Turnuvaya 27 mahalleyi temsilen 14 takım ve 210 sporcu katıldı. Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Oktay Erdoğan yaptı.

Turnuvanın düzenlenmesindeki amacın bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek olduğunu belirten Kaymakam Erdoğan, tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuva Salı günü kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

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