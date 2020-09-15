  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı! ABD elçiliğinde siren sesleri
Dünya

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı! ABD elçiliğinde siren sesleri

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge olarak adlandırılan yere füzeli saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 01:56:00 -
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı! ABD elçiliğinde siren sesleri

Irak güvenlik kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi.

Meydana gelen füzeli saldırı sonrası yaralanan ya da can kaybı hakkında bilgi verilmezken. Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyuldu. Saldırı sırasında ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.

Yeşil Bölge özellikle İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası sık sık füzeli saldırılara maruz kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı