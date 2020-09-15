Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı! ABD elçiliğinde siren sesleri
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge olarak adlandırılan yere füzeli saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi.
Meydana gelen füzeli saldırı sonrası yaralanan ya da can kaybı hakkında bilgi verilmezken. Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyuldu. Saldırı sırasında ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.
Yeşil Bölge özellikle İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası sık sık füzeli saldırılara maruz kalıyor.