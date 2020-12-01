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Aktüel Bağdat, güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu
Aktüel

Bağdat, güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:57:25 -
Bağdat, güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, resmi güvenlik güçlerinin Musul'a bağlı Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını bildirdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı." denildi.

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.

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