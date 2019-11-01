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Siyaset

Bağdadi'nin özel hizmetçisi Türkiye'de yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini gören şahsın da aralarında bulunduğu 11 kişi, Çankırı'da gözaltına alındı.

2019-11-01 09:34:00 - 2019-11-01 11:20:49
Bağdadi'nin özel hizmetçisi Türkiye'de yakalandı!

Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün "emir" düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Ebubekir el-Gavati

Eylenceli.
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