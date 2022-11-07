Bağcılar'da trafik kazası
İstanbul-Bağcılar'da emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul-Bağcılar'da emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne yönünde emniyet şeridinde ve dörtlüleri açık beklediği belirtilen otomobile çarpan bir otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada devrilen araçta hafif yaralanan S.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.