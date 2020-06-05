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Aktüel

Bağcılar'da silahlı saldırıda araya giren kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:50:08 -
Bağcılar'da silahlı saldırıda araya giren kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da eski kız arkadaşının iş yerine giden şüphelinin silahlı saldırısında, araya giren bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Perihan A'ya (29) ait iş yerine gelen ve eski arkadaşı olduğu belirtilen Veysel T. (35) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T, silahıyla ateş açtı. Bu sırada Perihan A'yı korumak için araya giren kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) yaralandı.

Şüpheli Veysel T, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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