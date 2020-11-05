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Aktüel Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Aktüel

Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

- Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:16:10 -
Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Halkalı Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Demir'e, seyir halindeki 34 YL 5413 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Kazada, Cuma Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon şoförü İlker Ç'yi gözaltına aldı.

Demir’in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Halkalı Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından normale döndü.

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