Bağcılar'da evinin balkonunda tavuk besleyen kişi hakkında işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "kötü koku" şikayetleri üzerine gittikleri apartmanda, balkonuna kümes kurduğu tespit edilen kişi hakkında idari işlem yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir binadan yoğun koku geldiği şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İhbarda belirtilen Güneşli Mahallesi 1358 Sokağı'ndaki apartmana giden ekipler, binada yaptıkları araştırmada, giriş katın balkon kısmında demirden yapılmış tavuk kümesine rastladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin yardımıyla tavuklar kümesten çıkarılırken, balkondan sökülen demir kümes de kamyonetle depoya götürüldü.

Ev sahibine ise Belediye Zabıtası Yönetmeliğinin "Huzur ve Sükunla İlgili Emir ve Yasaklar" bölümünde yer alan, "ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes yapmak, kümes hayvanı beslemek, etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak" maddesinden işlem yapıldı.