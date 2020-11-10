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Aktüel Bağcılar'da Büyük Önder Atatürk anıldı
Aktüel

Bağcılar'da Büyük Önder Atatürk anıldı

Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler yazdıkları şiir ve mektupla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemlerini dile getirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:04:42 -
Bağcılar'da Büyük Önder Atatürk anıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında Bağcılar'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Garnizon Komutanlığı'nda görevli Piyade Binbaşı Altan Özünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende saat 09.05'e siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından okunan İstiklal Marşı'yla birlikte Türk Bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi. Kurumların Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören sona erdi.

- Öğrencilerden Atatürk'e mektup ve şiir

Anma etkinlikleri Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu'nda devam etti.

İlçe protokolünün de katıldığı programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Her 10 Kasım'ı büyük önderimizi kaybetmenin verdiği büyük hüznün yanında onu daha iyi anlama gereğinin ortaya konulması gereken bir gün olarak da değerlendirmeliyiz. Yeni nesillere onu çok iyi anlatmalıyız. Mustafa Kemal'i yakından tanımak, ona olan sevgi ve saygımızı dünya var oldukça daha da artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Törende, 10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmada şiir ve mektup kategorisinde birinci olan öğrenciler de eserlerini okudu.

Öğrenciler, yazdıkları şiir ve mektupla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemlerini dile getirdi.

Törende, mektubunu okuyan Halime Kutlubay, dinleyen herkesi duygulandırdı.

Programın sonunda kompozisyon dalında Halime Kutlubay'a, şiir dalında Kader Şenel'e ve resim dalında da Ahsen Fatma Ari'ye ödülleri verildi.

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