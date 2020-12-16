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Aktüel Bağcılar Belediyesi, e-belediye ve e-devlet üzerinden vergi ödeme ve yapılandırma olanağı sunuyor
Aktüel

Bağcılar Belediyesi, e-belediye ve e-devlet üzerinden vergi ödeme ve yapılandırma olanağı sunuyor

Belediye, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ve e-devlet üzerinden işlem sistemi uygulamalarını hayata geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:33:26 -
Bağcılar Belediyesi, e-belediye ve e-devlet üzerinden vergi ödeme ve yapılandırma olanağı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerine e-belediye ve e-devlet üzerinden vergi ödemelerini ve yapılandırmalarını gerçekleştirme olanağı sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen ay yürürlüğe giren 7256 numaralı vergi yapılandırması nedeniyle kamu kurumlarında yoğunluk yaşanıyor. Bağcılar'da belediye, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ve e-devlet üzerinden işlem sistemi uygulamalarını hayata geçirdi.

EBYS'de vergi mükellefleri ve emlak sahipleri, vergilerini ödemek ve borçlarını yapılandırmak için belediyenin internet sayfasında yapılan yönlendirmeyle açılan ödeme sayfasından ödeme yapabiliyor.

E-devlet üzerinden de vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra Bağcılar Belediyesi sekmesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, EBYS uygulamasının 7 gün 24 saat çevrimiçi hizmet verdiğini belirterek, ilçede yaşayanların salgın sürecinde belediyeye gelmeden işlemlerini yapabildiğini kaydetti.


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