Bağcılar 23 Haziran seçim sonuçları son dakika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri için sandık nihayet İstanbulluların önüne tekrardan konuldu. Bağcılar 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Bağcılar 23 Haziran sandık sonuçları. Yenilenen istanbul seçim sonuçları 23 Haziran 2019, YSK İstanbul seçim sonuçları, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika, 23 Haziran İstanbul seçim sonuç kim önde, Yenilenen istanbul seçim sonuçları Bağcılar 23 Haziran 2019 İstanbul büyükşehir belediye seçim sonuçları, tekrarlanan istanbul seçiminde Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu oy oranı ne? istanbul seçim sonuçları 2019 son dakika.

23 Haziran İBB seçim sonuçları Bağcılar, Bağcılar son dakika seçim sonuçları, 23 Haziran Binali YıldırımEkrem İmamoğlu oy oranı bağcılar. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. Türkiye’nin kalbi YSK tarafından usulsüzlükler sonucu iptal edilen 31 Mart İBB seçimlerine ilişkin yenilenen İBB seçimlerinde. 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için büyük gün geldi. Tüm Türkiye’nin kalbi İstanbul büyükşehir seçim sonuçları için atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran seçimleri için Bağcılar’da 498 bin 314 seçmen sandığa gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı 23 Haziran İBB seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Sandık başına giden ilçelerin başında AK Parti’nin kalelerinden biri olarak gösterilen Bağcılar da vardı. Bağcılarda oturan seçmenlerin yenilenen İstanbul seçimleri için bu kez tercihini sandığa nasıl yansıtacağı merak edilmekte. geçen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 498 bin 314 seçmenin bulunduğu Bağcılar’da AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 236 bin 222, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ise 149 bin 998 oy çıkmıştı. Saadet Partisi 6 bin 568, BTP adayı bin 405, TKP 424, Vatan Partisi 628, DP adayı bin 108, DSP adayı bin 629 oy almıştı.

Bağcılar 23 Haziran İBB seçim sonuçları son dakika canlı takip et

AK Parti-MHP ve BBP’nin ortak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve CHP, İP, HDP ve marjinal grupların ortak Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen Eyüpsultan 23 Haziran seçim sonuçları için ilk veriler gelirken yeniakit.com.tr seçim 2019 sayfasında 31 Mart'la karşılaştırmalı olarak Eyüpsultan Binali Yıldırım oy oranı ve Ekrem İmamoğlu oy yüzdesini dakika dakika buradan an be an takip edebilirsiniz. Ayrıca İstanbul tüm ilçe seçim sonuçlarını Akit TV'den canlı olarak son dakika verilerini, 23 Haziran İBB seçim sonuçlarına ilişkin analizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. 31 Mart yerel seçim sonuçlarında ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

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