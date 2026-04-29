Bağa gitti, dönmedi! İskilip, Alzheimer hastası Ahmet amcayı arıyor
Çorum'un İskilip ilçesinde dün bağa gidiyorum diye evden çıkan ve bir daha dönmeyen Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber alınamıyor. Ekipler ve vatandaşlar 86 yaşındaki Ahmet amcayı arama seferberliği başlattı.
İskilip ilçesi Mutaflar Mahallesi Samutun Tepe mevkiinde ikamet eden 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Sağlam dün gittiği bağdan geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine ekipler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.