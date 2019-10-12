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Bağ-Kur sigortası ödenmediği zaman ne olur

Bağkur ödenmezse ne olur? Bağkur prim borcu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-b maddesinde belirtilen ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kişiler, kendi primlerini yatırmaktadır. Bağkur prim borcu olanlar sağlıktan yararlanabilir mi? Bağkur borcu ödenmediğinde ne olur? Bağ-Kur primi nasıl hesaplanır? Bağkur borcu en çok ne kadar gecikmeli? İşte Bağkur hiç ödenmezse ne olur, Bağkur borcu ödenmezse ne olur? sorularının cevapları.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:30
Bağ-Kur sigortası ödenmediği zaman ne olur

Bağkur ödenmezse ne olur? Bağkur prim borcu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-b maddesinde belirtilen ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kişiler, kendi primlerini yatırmaktadır. Bağkur prim borcu olanlar sağlıktan yararlanabilir mi? Bağkur borcu ödenmediğinde ne olur? Bağ-Kur primi nasıl hesaplanır? Bağkur borcu en çok ne kadar gecikmeli? İşte Bağkur hiç ödenmezse ne olur, Bağkur borcu ödenmezse ne olur? sorularının cevapları. 

Sigortalılık Anayasal bir haktır. Bağ-Kur sigortalılığı isteğe bağlı değildir, zorunluluk esasına dayanır. Primini o gün ödeyemediği için tüm hakları iptal edilemez. Bağkur borcunun belirli bir süre geciktirilmesinin ilk sonucu, sağlıktan faydalanma imkanının ortadan kalkmasıdır. Borcunu 60 günden fazla geciktiren bir bağkurlu artık SGK’nın sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanamayacaktır. Bağkur prim borcunun ödenmemesinin diğer önemli sonucu ise emeklilikle ilgilidir. Uzun vadede ortaya çıkan bu etki, sigortalının emekli olamaması şeklinde kendini gösterir. Prim borcu olan sigortalı; yaş ve sigortalılık süresi şartlarını taşısa da emekli olamayacaktır.

Bağ-Kur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanır mı?

29 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 859 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; prim borcu bulunan Bağkurlular ile GSS prim borcu olanlar, 31/12/2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Bağkur primi nasıl belirlenir?

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kişi, aynı zamanda prim miktarını da belirleme hakkına sahiptir. Burada sadece alt ve üst sınır belirlenmiştir.

Bağ-Kur primi nasıl hesaplanır?

2019 yılı için alt sınır brüt asgari ücretin 30’da biri olan 85,28 TL ve üst sınırı da bunun 7,5 katı olan 639,60 TL’dir. Bu kazançların %34,5’u prim olarak ödenir. Böylece aylık en az Bağkur primi 2.558,40 TL’nin %34,5’u olan 882,65 TL ve üst sınır ise bunun 7,5 katı olan 6.619,86 TL’dir.

Eksik sigorta primi hesaplama eksik yatırılan prim günü borçlanarak yatırılır mı?

Eksik yatırılan prim nasıl doldurulur

Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Sigorta sorgulama SSK 4A, Bağkur 4B, 4C kamu görevlileri sigorta sorgulama nasıl yapılır?

Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf Bağkur primi ne kadar?

Emekli aylığı nasıl yükseltilir? SSK Bağkur emekli maaşı artırma şartları

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:30
  1. Bağ-Kur sigortası ödenmediği zaman ne olur
  2. Bağkur hiç ödenmezse ne olur
  3. Bağkur borcu ödenmezse ne olur?
  4. Bağkur primi nasıl belirlenir?
  5. Bağ-Kur primi nasıl hesaplanır?
  6. Bağ-Kur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanır mı?
  7. bağkur ödenmezse ne olur 2019
  8. bağ kur hiç ödenmezse ne olur
  9. bağkur ödenmezse ne olur 2018
  10. bağkur borcu ödenmezse ne olur
  11. bağkur yatırmazsam ne olur
  12. bağkur borcu ödenmezse icra gelir mi
  13. bağkur borcu haciz gelirmi 2019
  14. bağkur terki nasıl yapılır

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