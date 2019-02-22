Bafra’da ebru ve taş boyama kursu Bafra Belediyesi özellikle bayanların yoğun taleplerini yerine getirmek amacıyla, taş boyama ve ebru kursları açıyor.

Bafra Belediyesi özellikle bayanların yoğun taleplerini yerine getirmek amacıyla, taş boyama ve ebru kursları açıyor.

Kayıtların devam ettiği ve başvuruların Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabileceği kursalar, Bafra Belediyesi Hüseyin Baş Hacıbaşıoğlu Mesleki Eğitim Merkezinde verilecek.

Gazi Paşa Mahallesinde bulunan Bafra Belediyesi Hüseyin Baş Hacıbaşıoğlu Mesleki Eğitim Merkezinde bayanlara verilecek kurslarda yaş sınırlaması bulunmuyor.

Bafra Belediyesi, mayıs ayı sonuna kadar devam edecek taş boyama ve ebru gibi hobi kursları ile Bafralı bayanların mesleki eğitimlerinin yanı sıra, bayanların bir araya geldikleri, zaman geçirdikleri, iletişim kurdukları bir hizmeti yerine getirmeyi amaçlıyor.

Bafra Belediyesinin; ilçedeki bayanlar, çocuklar ve gençler için benzer amaçla hazırlanan kursları ilerleyen süreç içerisinde hayata geçirmeye devam edeceği bildirildi.

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