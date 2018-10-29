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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım hakkında açıklama!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Ardından takımın geçen sezon gol kralı olan ve bu sene El Hilal takımına giden Gomis'ten olaylı bir paylaşım geldi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım hakkında açıklama!

Galatasaray, sakatlıklar nedeniyle birçok önemli futbolcusundan yoksun mücadele ettiği müsabakada, Donald ile Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği gollerle Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık skorla sahadan mağlup olarak ayrıldı.

"SESLİ GÜLÜYORUM" PAYLAŞIMI
Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran ancak transfer döneminde Galatasaray'dan zam istediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis, maç biter bitmez şok bir paylaşım yaptı.

Gomis, "Sesli gülüyorum" diyerek güldüğü fotoğrafını paylaştı.

YANLIŞ ANLAŞILDIM
Bafetimbi Gomis, "Son gönderimle ilgili bir yanlış anlaşılmayı netleştirmek istiyorum. Kalbimde ayrı bir yer tutan Galatasaray ile dalga geçmek asla söz konusu olamaz. O gönderiyi yayınlandığımda antrenmandan çıkmıştım ve henüz maçın sonucunu bile bilmiyordum." şeklinde kendini savundu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
  1. Malatya
  2. malatyaspor
  3. bafetimbi gomis
  4. mağlubiyet

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