BAE'nin şirazesi iyice kaydı

BAE'li ve Hindu Yetkililer mermer bir sütunu yerleştirmelerinin yanı sıra tapınağın inşasında kullanılacak tuğlaları da birlikte taşıdı.



MepaNews'te yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Hindistan'ın bu ülkedeki Büyükelçilik yetkilileri ile birlikte Abu Dabi'de inşa aşamasında olan bir Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı.

Bu kapsamda BAE'li ve Hintli yetkililer, "BAPS Hindu Mandir" adlı tapınağının ilk mermer sütununu yerleştirdi.

Törene BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez Zeyudi, Abu Dabi'deki Toplumsal Kalkınma Dairesi Başkanı Mugir Hamis el Hayli, İçişleri Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Genel Müdürü Tayyip Kemali ve Hindistan'ın BAE Büyüeklçisi Sunjay Sudhir katıldı.

Yetkililer mermer bir sütunu yerleştirmelerinin yanı sıra tapınağın inşasında kullanılacak tuğlaları da birlikte taşıdı.

Açılış için Hindistan'dan Hindu din adamı getirildi

Hindu din adamı Ishwarcharan Swami, tapınağın açılışında bir ritüel gerçekleştirmesi için Hindistan'dan getirildi.

İnşa edilen tapınağın Pujarisi (Hindu tapınağındaki en üst düzey yetkili) Swami Brahmaviharidas ise, BAE ile Hindistan arasındaki birlikteliği kutsayan açılışın özel bir tarafı olduğundan bahsetti.

Söz konusu tapınağın Şubat 2024'te açılması bekleniyor.

BAE'de yaklaşık olarak 1.4 milyon Hindu ikamet ediyor.

Hindistan'daki İslam ve Müslüman karşıtlığının tavan yaptığı ve Müslümanlara yönelik hükümet destekli kışkırtıcı faaliyetlerin sürdüğü bir dönemde BAE'de Hindu tapınağı inşa edilmesi dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News