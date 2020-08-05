  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BAE'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:03:07 -
BAE'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Acman kentindeki çarşıda, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

BAE'deki yerel medyada çıkan haberlere göre, Acman kentinin Sanaya bölgesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan "İran Çarşısı'nda" bir yangın çıktı.

Çarşıya yakın "Acman Özel Hastanesi"nin olası bir tehlikeye karşı tamamen tahliye edildiği, sivil savunma ekiplerinin yangını henüz kontrol altına alamadığı kaydedildi.

Ölü ve yaralılara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı