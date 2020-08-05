BAE'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Acman kentindeki çarşıda, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.
BAE'deki yerel medyada çıkan haberlere göre, Acman kentinin Sanaya bölgesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan "İran Çarşısı'nda" bir yangın çıktı.
Çarşıya yakın "Acman Özel Hastanesi"nin olası bir tehlikeye karşı tamamen tahliye edildiği, sivil savunma ekiplerinin yangını henüz kontrol altına alamadığı kaydedildi.
Ölü ve yaralılara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.