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Aktüel BAE'den İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan şaire seyahat yasağı
Aktüel

BAE'den İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan şaire seyahat yasağı

BAE'li ödüllü şair ve yazar Zabya Hamis: - "Özgürlüğüm ve hayatım için tehditlerden ve tutuklamalardan endişe ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:21:18 -
BAE'den İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan şaire seyahat yasağı

DOHA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) şair Zabya Hamis, İsrail'le normalleşme anlaşmasına karşıt tutumu nedeniyle Abu Dabi hükümetinin kararıyla seyahat etmesinin engellendiğini belirtti.

Hamis, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, dün Dubai Havalimanı'ndan Kahire'ye uçuşunun, Abu Dabi yönetimi tarafından verilen kararla herhangi bir sebep belirtilmeden engellendiğini aktardı.

BAE'li şair, yasağın nedeninin "büyük olasılıkla Siyonizme ve normalleşmeye karşı ifade ettiği tavrından kaynaklandığını" kaydetti.

"Özgürlüğüm ve hayatım için tehditlerden ve tutuklamalardan endişe ediyorum." diyen Hamis, BAE hükümetini karşı karşıya olduğu her türlü baskı, tutuklama, suikast veya tasfiyeden tamamen sorumlu tutarak mesajının tüm insan hakları kuruluşlarına iletilmesi çağrısında bulundu.

Hamis'in seyahatten yasaklanması haberi sosyal medyada yer buldu. Ayrıca bazı şair ve yazarlar, Hamis'e desteğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın, 13 Ağustos'ta İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurmasının ardından Hamis, Twitter hesabından, "Üzücü ve felaket bir gün. BAE ve Körfez ülkelerinin İsrail'le normalleşmesine hayır. İsrail tüm Arap uluslarının düşmanıdır." ifadelerini paylaşmıştı.

Şair ve öykü yazarı olan Hamis, Indiana Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. Hamis, lisansüstü eğitimini, Exeter ve Londra üniversitelerinde ardından Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde tamamladı.

Arap dünyasında şiir ve roman kitaplarıyla tanınan Hamis, birçok edebiyat ödülüne layık görüldü. 1992-2020 yıllarında Arap Birliği'nde araştırmacı diplomat olarak çalışan Hamis, Hindistan'da Arap Birliği'ni temsil eden ilk BAE büyükelçisiydi.

BAE ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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