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Ekonomi BAE'den flaş karar! Türkiye'de harıl harıl aramaya başladılar
Ekonomi

BAE'den flaş karar! Türkiye'de harıl harıl aramaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-12-04 15:22:00 -
BAE'den flaş karar! Türkiye'de harıl harıl aramaya başladılar

Türkiye ile ticaret hacmini artıran Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Birleşik Arap Emirlikleri'nden dikkat çeken bir adım geldi.

Normalleşme adımları sonrası birçok ticaret anlaşması yapılan BAE ile ilişkiler derinleşiyor.

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Türkiye'de kabin memuru aramaya başladı.

36 yıldır Türkiye'ye düzenlediği uçuşlarla dikkat çeken Emirates, İstanbul’dan haftalık 21 sefer ile Dubai ve 130’dan fazla şehre sefer gerçekleştiriyor.

Dev hava yolu şirketi 8 Aralık'ta Türk isimlerle bir araya gelecek.
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Kaynak: Airporthaber

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