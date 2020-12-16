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Aktüel BAE'de tutuklu Türk vatandaşı için çabalar sürüyor
Aktüel

BAE'de tutuklu Türk vatandaşı için çabalar sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele ve Ulusal Önleme Mekanizması'na başvuru yaptı - Başvuruda, Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimde bulunulması, heyet oluşturularak Abu Dabi'de Al Wathba Cezaevi'nde ziyaret edilmesi başta olmak üzere bir dizi talepte bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:18:52 -
BAE'de tutuklu Türk vatandaşı için çabalar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele ve Ulusal Önleme Mekanizması'na başvuru yaptı.

Öztürk ailesinin avukatları Mete Gençer ve Gülden Sönmez'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, başvuruda, Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ile Dubai'de tutuluş süreçleri ve başlarına gelen olaylar hakkında bilgiler sunulduğu kaydedildi.

Türkiye vatandaşı Öztürk'ün, BAE istihbarat merkezinde sorgu sırasında ve sonrasında cezaevinde maruz kaldığı "işkence ve zalimane muameleler" ile ilgili detaylar hakkında bilgi verildiği belirtilen başvuruda, Öztürk'ün ABD'de bulunan oğlu Abdullah Öztürk'ün eş zamanlı olarak FBI tarafından tutulması, sorgulanması ve ABD'nin, Öztürk'ün tutulması ve "işkence altında sorgulanması" sırasındaki rolü ve istihbarat paylaşımına dair verilerin yer aldığı anlatıldı.

- "TİHEK’in hak arama sürecine desteği talep edildi"

Açıklamada başvurunun detayları ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"BAE’nin Türkiye’ye olan düşmanca politikaları sebebiyle kurban olarak seçtiği Mehmet Ali Öztürk ve ailesinin maruz kaldığı; işkence, kötü ve zalimane muamele, işkence sırasında defalarca ölüm riski ve ölümle tehdit, keyfi tutulma, zorla kaybettirme, hürriyeti tahdit, adil yargılanma hakkı ihlali gibi ihlallerden dolayı TİHEK’in hak arama sürecine desteği talep edildi.

Öztürk Ailesinin avukatları Mete Gençer ve Gülden Sönmez tarafından yapılan başvuru ile; TİHEK ve Ulusal Önleme Mekanizmasının Mehmet Ali Öztürk’ün serbest bırakılması için girişimde bulunması, heyet oluşturularak Abu Dhabi’de Al Wathba Cezaevi’nde ziyaret edilmesi başta olmak üzere bir dizi talepte bulunuldu."

İş insanı Mehmet Ali Öztürk, 2018 yılı Şubat ayında ticari faaliyet amacıyla eşiyle gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Gulfood Gıda Fuarı'nda gözaltına alınmıştı.

Eşi Emine Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil giyimli kişilerce, başlarına torba geçirilip kelepçelenerek neresi olduğunu bilmedikleri bir yere götürüldüklerini, kendisi serbest bırakılıp Türkiye'ye gönderilirken, eşi Mehmet Ali Öztürk'ün tutuklanıp 25 yıl hapis cezasına çaptırıldığını belirtmişti.

3 senedir BAE'de tutuklu olan Türk vatandaşı Mehmet Ali Öztürk'e ilişkin olayın sorumluları olan BAE'nin ilgili yetkilileri hakkında Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Öztürk'ün avukatlarınca 11 Aralık'ta suç duyurusunda bulunulmuştu.

Öztürk'ün avukatı Gülden Sönmez suç duyurusuna ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali Öztürk'e yapılan işkenceler, Öztürk ailesinin tüm üyelerinin hukuksuz ve keyfi bir şekilde tutulmaları, yine Öztürk'ün daha sonraki süreçte cezaevindeki kötü koşullar, darp ve diğer muameleler, avukat tutma ve tercüman imkanına kavuşamaması, savunma hakkını kullanamaması gibi yargılama sürecine dair adil yargılama ihlaliyle ilgili (BAE'deki yetkililer hakkında) suç duyurusunda bulunduk...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından iddianameyi hazırlayarak derhal yargılamanın başlatılmasını ve sorumlular hakkında İnterpol kararıyla yakalama kararı verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.






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