BAE'de petrol üretim bölgesine İHA saldırısı! Yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, ülke sınırları içindeki bir petrol üretim bölgesine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini ve saldırı sonrasında yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, saldırının ardından petrol üretim sahasında yangının başladığı ve ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.

ACİL MÜDAHALE BAŞLATILDI

Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Olayın ardından petrol üretim tesisinde güvenlik önlemleri artırılırken, yangının büyümesini engellemek için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Saldırının neden olduğu hasar ve olası can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

KÖRFEZ’DE GERİLİM SÜRÜYOR

Orta Doğu’da tansiyon, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından giderek yükselmiş durumda.

İran, saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra Körfez’de ABD üslerinin bulunduğu ülkelerdeki hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki enerji altyapısının da doğrudan hedef alınabileceği endişelerini artırıyor.