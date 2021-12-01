BAE, Öztürk’ü, serbest bıraktı

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Akit’in “FETÖ hedef gösterdi CIA gözaltına aldı” manşetiyle tüm dünyaya duyurduğu Türkmen-Der Genel Başkanı Mehmet Ali Öztürk’ün yaşadığı mağduriyet mutlu sonla bitti. 4 yıldır mesnetsiz iddialar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından esir tutulan Öztürk, nihayet özgürlüğüne kavuştu. Başkan Erdoğan’ın, BAE Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ı, Beştepe’de kabul etmesinin akabinde gerçekleşen tahliye, Türkiye’nin bölgedeki yaptırım gücünü de gözler önüne serdi.

Akit drama dikkat çekmişti

Middle East Eye’e konuşan Öztürk, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan tarafından yayınlanan yıllık af kapsamında serbest bırakıldığını söyledi. Öztürk ayrıca “Ülkeme döndüğüm, sağlıklı ve ailemle birlikte olduğum için çok mutluyum” dedi. Akit, birçok yayınında sayfalarını Öztürk’ün yaşadığı mağduriyete ayırmış ve kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini bu drama çekmişti. Serbest bırakılmasının ardından Türkiye’ye dönen Öztürk, ailesine kavuştu. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk’ün avukatı Gülden Sönmez, “Mehmet Ali Öztürk Türkiye’ye geldi ve ailesine kavuştu. Allah özgürlük bekleyen tüm mazlumları sevdiklerine ve hürriyete kavuştursun. Katkısı olan, çabası olan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.