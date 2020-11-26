BAE ile yapılan anlaşmaya Türkiye'den sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Afganistan'da Hamid Karzai Havaalanı'nda ana havaalanlarının sivil sektörlerin işletilmesi ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Afganistan arasında bir anlaşma imzalandığı hatırlatılarak, havalimanının askeri tarafının işletmesinden sorumlu Türkiye'nin konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Elbette Afganistan'ın egemen bir devlet olarak bu kararına saygı duyuyoruz. Her türlü kararı alabilirler. Ancak BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.