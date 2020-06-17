BAE Devlet Bakanı Gargaş: "İsrail ile iletişim kanalları açık tutulmalı"

KUDÜS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, İsrail ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) düzenlediği sanal konferansa katılan Gargaş, "BAE, İsrail ile iletişim kanallarının açık tutulmasının her iki ülke için de daha iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyor." ifadesini kullandı.

İletişim kanalların kapatılmasının Filistin-İsrail arasındaki krizin derinleşmesine sebep olduğunu belirten Gargaş, "İsrail ile irtibat kurulmamasının bizi hiç bir yere taşımayacağının kanıtlandığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AJC'nin 11 Haziran'da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gargaş'ın konferansa katılarak "bölgesel istikrarı ve dinler arası iş birliğini geliştirme konusunda BAE'nin çabaları" üzerine konuşacağı kaydedilmişti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, 13 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, Gargaş'ın, AJC'nin düzenlediği sanal konferansa katılmasını "İsrail ile normalleşme hızında ciddi bir artış" olarak nitelendirerek kınamıştı.



BAE ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen son zamanlarda iki ülke arasında yakınlaşma belirtileri görülüyor. Bu bağlamda BAE'ye ait Etihad Airways, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla 19 Mayıs ve 9 Haziran'da iki kez İsrail'e doğrudan sefer düzenlemişti.