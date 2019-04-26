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Badminton grup müsabakaları başladı

Okul Sporları Kız-Erkekler Badminton grup müsabakaları Safranbolu’da başladı.

26 Nisan 2019 Cuma 20:50
Badminton grup müsabakaları başladı

Okul Sporları Kız-Erkekler Badminton grup müsabakaları Safranbolu’da başladı.


Okul sporları faaliyetlerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı spor müsabakaları başladı. Kız ve Erkek Badminton grup müsabakalarına 17 ilden 21 takım ve 100 sporcu katıldı. Tüm takım ve sporcuların katılımıyla Safranbolu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programında saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.


Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin’’ Bakanlığımızın ve Federasyonumuzun Karabük’ümüze layık gördüğü Badminton Grup Müsabakalarını en iyi şekilde düzenlenmesi için çalışıyoruz. Daha öncede ilimizde Judo Analig ve Okul Sporları Yarı Final, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Voleybol Genç Kızlar ve Kredi Yurtlar Bölge Grup Müsabakaları düzenledik. Sizleri ileride milli takımlarda görmeği arzuluyoruz. Sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum ve ailenize, antrenörlerinize ve idarecilerinize teşekkür ediyorum” dedi.


Seremonide konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sporla uğraşan gençlerin derslerinde daha başarılı olduklarını görüyoruz. Şuan bulunduğunuz kent Dünya Miras Listesinde yer alan bir kent, çok güzel bir kent mutlaka gezip görmenizi ve döndüğünüzde arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanızı istiyoruz. Bizler sadece kültür turizmiyle kısıtlı kalmayıp sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Ben bu sebeple Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum ve sizlere de müsabakalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Yapılan açılış seremonisinin ardından 4 ayrı kortta müsabakalar devam etti. 3 gün sürecek müsabakalarda dereceye giren takımlar yarı finale katılmaya hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 20:50
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