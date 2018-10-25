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Bacalarınızı temizletin

Geçen kış çektikleriniz ders olmalı...

25 Ekim 2018 Perşembe 20:15
Bacalarınızı temizletin

Temizlenmemiş bacalar ve doğru kurulmamış sobaların özellikle rüzgarlı havalarda evlerde baca tepmesi denen olayın yaşanmasına ve karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine sebep oluyor.

Bacalar temizlenmediği ve sobalar, şofbenler ve kombiler doğru şekilde kurulmadığı zaman kömür, odun, doğalgaz, LPG ve gazyağı eksik ve verimsiz yanar.

Eksik yanma sonucu oluşan kirli gazlar ve partiküller, bacaları tıkıyor.. Böylece her yıl onlarca kişi evlerinde zehirlenmekte ve hatta ölmekte.. Bir binanın yıllık baca temizleme maliyeti ise bina büyüklüğüne bağlı olarak 40-150 YTL lira arasında değişmekte.. Aslında valilikler, belediyeler, doğal gaz dağıtım şirketleri ve kömür satıcıları da baca temizliği için halkı uyarmalı. Mutlaka baca temizliği yaptırmalarını sağlamalılar. Bacaların nasıl temizleneceği ve sobaların, kombilerin, şofbenlerin odalara nasıl kurulacağı bile öğretilmeli..

Ayrıca bacalarda mutlaka baca başlığı kullanılmalı.. Bu lodosun geri tepmelerini kısmen önler. Bacalar yeterli oranda yalıtımlı olmalıdır. Yalıtılmamış bacalar hızlı şekilde soğur. Soğuyan bacalarda sıcak gazın içindeki nem yoğunlaşarak, bacalarda daha hızlı tıkanmalara ve duvarlarda lekelenmelere yol açar.

Türkiye’de her yıl bina yangınlarının % 20’si temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 20:15
  1. baca temizliği
  2. soba

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