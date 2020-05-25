Bacakları olmayan engelli çocuk bakın nasıl namaz kıldı

Afrikalı küçük bir çocuğun namaz kılma videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Bacakları olmayan Afrikalı çocuk elleriyle ayakta durarak namazını kıldı. Engeline rağmen ibadetini ihmal etmeyen küçük çocuk insanlara adeta ders verip örnek oldu. Küçük çocuğun görüntüleri, "iman varsa imkan da vardır" dedirtti.

Öte yandan Afrikalı çocuğun bu görüntüsü ALLAH'ın insanlara bahşettiği sağlık lütfunu bir kez daha akıllara getirdi.